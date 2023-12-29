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Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi Rahmi Koç, Başkan Hasan Arat'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında Rahmi Koç'a özel olarak hazırlanan 100 numaralı forma hediye edildi. Rahmi Koç, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. Ziyaretin sonunda Rahmi Koç, Başkan Arat'a 'Kulübün sana ihtiyacı var' diyerek veda etti.

Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat\'ı ziyaret etti
29.12.2023 - 17:00,
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Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Siyah-beyazlıların 35'inci Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ve siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularının da yer aldığı ziyarette Rahmi Koç, Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Hasan Arat, ziyarette Rahmi Koç'a Cumhuriyetin 100'üncü yılı için özel olarak hazırlanan 100 numaralı forma hediye etti. Sonrasında ise Rahmi Koç, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede, Rahmi Koç için özel bir köşe hazırlanırken, Rahmi Koç adını taşıyan 100'üncü yıl forması, Rahmi Koç'un Süleyman Seba ile çeşitli etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları ve kulüp sicil defterindeki 873 numaralı üyelik kaydının bulunduğu belge bu köşede yer aldı. Rahmi Koç bu alanda kendisi için sanatçı Mert Töre tarafından hazırlanan ve bir benzeri Beşiktaş Köyiçi'nde de yer alan grafitiyi ve sanatçı Ebru Ceylan'ın 'Yağmurlu Bir Günde' temalı yağlı boya tablosunu uzun süre inceledi. Müze ziyaretinde duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Rahmi Koç, açılışta kesilen kurdelenin bir parçasını günün hatırası olarak alırken, Tüpraş Stadyumu temalı pastayı kesip katılımcıların ve siyah-beyazlı taraftarların yeni yılını kutladı. Ziyarette başkan Arat, yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün efsane oyuncuları ve müze çalışanları günün anısına Rahmi Koç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman Seba köşesiyle yan yana olan kendisine ait köşe için teşekkür eden Rahmi Koç'un başkan Arat'a 'Kulübün sana ihtiyacı var' sözleriyle veda ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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