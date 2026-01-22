Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif - Son Dakika
Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif

22.01.2026 19:35
Galatasaray, Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif ettiği Christ Oulai için 'hayır' cevabı almasının ardından yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için Trabzonspor'a yeni bir teklif hazırladı. İşte detaylar...

Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif eden Galatasaray, 'hayır' cevabı almasının ardından yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için Trabzonspor'a yeni bir teklif hazırladı.

GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'a 20 yaşındaki Oulai için bu kez 25 milyon Euro ile birlikte Ahmed Kutucu'yu teklif edecek.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ BELLİ

Karadeniz ekibinin ise Ouali için en az 40 milyon Euro ve bir önceki kulübü Bastia'ya verilecek sonraki satıştan yüzde 20'lik kar payı istediği aktarıldı. Haberde, iki kulübün başkanlarının transfer görüşmelerine devam ettiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Oulai, çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

