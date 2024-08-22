Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındailginç istatistiklere imza attı.
Maçın 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kalan tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.
İşte Leo Dubois'in istatistikleri;
Son Dakika › Spor › Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti - Son Dakika
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