Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti

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3-2 kaybedilen Young Boys maçının 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Leo Dubois, uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kaldığı sürede herkesi şaşırttı. Fransız futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca tüm istatistiklerde sıfır çekti.

22.08.2024 15:33
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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındailginç istatistiklere imza attı.

TÜM İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ

Maçın 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kalan tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

İşte Leo Dubois'in istatistikleri;

  • Uzaklaştırma: 0
  • Pas Arası: 0
  • Top Kapma: 0
  • İkili Mücadele: 0
  • Hava Topu: 0
  • Engellediği Şut: 0
  • Yaptığı Faul: 0
  • Topla Buluşma: 0
  • Pas: 0
  • Şut: 0
  • RCS Topla Buluşma: 0
  • Çalım: 0
  • Yapılan Faul: 0
  • Ofsayt: 0
Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti

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Son Dakika Spor Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • MUHAMMED EBZAL: Hakemdendir. 45 9 Yanıtla
  • Hasan Balta: Suya Sabuna dokunmadan para kazanmış resmen :) 38 2 Yanıtla
  • Hüseyin Kamuran Ekmekçi: Okan burukun verdiği taktiği anlamamıştır. 34 4 Yanıtla
  • Bbayraktar: Ben evde seyrederken daha verimli olmuşum. 30 2 Yanıtla
  • Sami Kuru: Sıfırda bir rekor herkes yapabilirmi 24 4 Yanıtla
  • bülent C.: Bunu Başakşehire satacaklardı , yanlış yapıldı. 16 1 Yanıtla
  • VillaUmut: Yine mükemmel bir planlama gelmiş koskoca camiadan:) 8 1 Yanıtla
  • Hasan null: Aradığım meslek :) 6 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: yenilginin tek sorumlusu Okan efendidir..fizik gücü yüksek ve atletik bir takıma karşı, zaha ve batsuaiyi neden ilk 11 de başlamaz? 5 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Şaka gibi mahalleden mi almışlar acaba :) 5 1 Yanıtla
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