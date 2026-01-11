Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men - Son Dakika
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

11.01.2026 15:25  Güncelleme: 15:34
Endonezya 4. Ligi'nde (Liga 4) oynanan Putra Jaya Pasuruan - Perseta 1970 müsabakasında yaşanan bir olay tüm dünyada ses getirdi. Maç esnasında yaşanan bir pozisyonda rakibinin göğsüne uçan tekmeyle vuran Putra Jaya Pasuruan'ın futbolcusu Muhammad Hilmi Gimnastiar, Endonezya Federasyonu tarafından ömür boyu futboldan men edildi.

Endonezya 4. Ligi'nde (Liga 4) oynanan Putra Jaya Pasuruan - Perseta 1970 müsabakasında tüm dünyada ses getiren bir olay yaşandı.

RAKİBİNE UÇAN TEKME ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin korakor devam ettiği sırada Putra Jaya Pasuruan takımında forma giyen Muhammad Hilmi Gimnastiar, rakip oyuncuya çok sert bir faul yaptı. Gimnastiar, rakip takımda topla buluşan bir oyuncuya yaklaşarak uçan tekme attı. Gimnastiar'ın yaptığı bu sert müdahaleyle göğsüne darbe olan rakip futbolcu acılar içinde yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Gimnastiar'ı anında kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyundan ihraç etti.

ÖMÜR BOYU FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI), yaşanan olayı hızlıca inceleyerek Gimnastiar'a ömür boyu men cezası verdi. Oyuncuya ayrıca para cezası da uygulandı. Federasyon, bu kararı "futbolun ruhuna aykırı şiddet" olarak gerekçelendirdi.

FUTBOL DÜNYASINDAN TEPKİLER

Yaşanan bu olay sosyal medyada hızla yayıldı ve futbol dünyasında büyük tepki topladı. Futbolseverler, Endonezya Futbol Federasyonu'nun oyuncuya verdiği tarihi cezayı doğru bulduklarını dile getirdi.

