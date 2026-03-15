Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

15.03.2026 17:22
Arda Güler, futbol dünyasını şaşırtan 68 metreden attığı golün ardından ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Arda Güler, "Bunu evde denemeyin" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

İspanya La Liga 28. hafta maçında Real Madrid, sahasında Elche CF'yi 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran an ise milli futbolcu Arda Güler'in golü oldu.

ARDA 68 METREDEN ASTI

Mücadelenin 89. dakikasında topu kazanan Arda Güler, rakip kalecinin önde olduğunu fark edince şansını çok uzaktan denedi. Milli oyuncu, 68 metreden yaptığı muhteşem vuruşla fileleri sarsarken, bu golle hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de takım arkadaşlarını kendisine hayran bıraktı.

EN UZAK MESAFEDEN ATILAN GOL

Arda Güler'in bu olağanüstü golü maç sonunda La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

ARDA GÜLER'DEN İLK PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir notla adından söz ettirmeye devam ettirdi. 20 yaşındaki milli yıldız, yaptığı paylaşımda ''Bunu evde denemeyin'' ifadelerini kullandı. Futbolseveleri gülümseten bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

