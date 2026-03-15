\'\'Rakibini asla küçümseme\'\' dedirten olay

ABD'de düzenlenen Los Angeles Maratonu'nda bitiş çizgisine saniyeler kala yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Yarışı kazandığını düşünen bir sporcu, bitiş çizgisine yaklaşırken hızını düşürünce büyük bir sürpriz yaşadı.
Bitiş çizgisine çok az bir mesafe kala yarışı kazandığını düşünen sporcu temposunu düşürerek çizgiye doğru yürür gibi ilerlemeye başladı. Ancak arkasından gelen rakibini fark etmeyen sporcu, son anda geçildi.
Hızını kesmeden gelen rakibi bitiş çizgisini önce geçerek yarışı kazandı. Kazandığını sanan sporcu ise bir anda ikinci sıraya geriledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
