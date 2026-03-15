''Rakibini asla küçümseme'' dedirten olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Rakibini asla küçümseme'' dedirten olay

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Rakibini asla küçümseme\'\' dedirten olay
15.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Rakibini asla küçümseme\'\' dedirten olay
Haber Videosu

ABD'de düzenlenen Los Angeles Maratonu'nda bir sporcu, yarışı kazandığını düşünerek bitiş çizgisine yaklaşırken hızını düşürdü. Ancak arkasından hızla gelen rakibi, sporcu fark etmeyince son anda geçti ve yarışı kazandı.

ABD'de düzenlenen Los Angeles Maratonu'nda bitiş çizgisine saniyeler kala yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Yarışı kazandığını düşünen bir sporcu, bitiş çizgisine yaklaşırken hızını düşürünce büyük bir sürpriz yaşadı.

KAZANDIĞINI SANIP YAVAŞLADI

Bitiş çizgisine çok az bir mesafe kala yarışı kazandığını düşünen sporcu temposunu düşürerek çizgiye doğru yürür gibi ilerlemeye başladı. Ancak arkasından gelen rakibini fark etmeyen sporcu, son anda geçildi.

ZAFER ELİNDEN KAYDI

Hızını kesmeden gelen rakibi bitiş çizgisini önce geçerek yarışı kazandı. Kazandığını sanan sporcu ise bir anda ikinci sıraya geriledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Los Angeles, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Rakibini asla küçümseme'' dedirten olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:07:36. #.0.5#
SON DAKİKA: ''Rakibini asla küçümseme'' dedirten olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.