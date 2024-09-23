Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor\'u 3-0 mağlup etti

Spor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı. Ege ekibinin bir golü de VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

İzmir temsilcisi, bu skorla ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta kaybetmedi. İzmir ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Konuk takım Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Kayseri temsilcisi, bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burak Yılmaz'ın ekibi 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Göztepe, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.