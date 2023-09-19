Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler - Son Dakika

Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Son Güncelleme: 19.09.2023 23:51

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum'' dedi. Grabara, bu iddiasını ''Polonyalı bir arkadaşımdan'' duyduğunu belirtti.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, temsilcimiz Galatasaray ile mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çekti.

"ÇOK FAZLA ETKİLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Maç önü basın toplantısında konuşan file bekçisi, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Basın mensuplarının "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusunu yanıtlayan file bekçisi, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" dedi. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" diyerek yanıt verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler - Son Dakika
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