Spor

Ralli pilotu Kerem Kazaz, Hyundai Customer Takımı Genç Sürücü programına seçildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 16 yaşından itibaren Avrupa'daki farklı şampiyonalarda tecrübe edinen Kerem, söz konusu programa seçilerek uluslararası arenada elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

18 yaşındaki Kerem, 2024 sezonunun kalan kısmı ve 2025'te Hyundai Motorsporları tarafından desteklenen, Vincent Ducher'in yönettiği Hyundai Customer Takımı Genç Sürücü programı dahilinde yarışacak.

Şubat ayında 3 aylık ehliyetiyle katıldığı Sarıkamış Rallisi'ni kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki ilk birinciliğini elde eden Kerem, genel klasman üçüncüsü olarak şampiyonanın son 3 yarışına hazırlanıyor.

Avrupa'da 4 ayrı şampiyonada yarışan Kerem, Fiesta Ralli3 Kupası'nda sezonu ikinci sırada tamamladı. Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 kategorisi ve Letonya Ralli Şampiyonası'nda genel klasman ikincisi olarak sezona devam eden genç sürücü ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası'nın iki yarışında WRC3 kategorisinde start aldı ve Letonya'da ikinci oldu.