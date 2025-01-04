RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'u Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, RAMS Başakşehir'i Yeni Adana Stadyumu'nda ağırladı. RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği müsabakada, RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü, 32'nci dakikada Davidson Pereira kaydetti.
Bu sonuçla RAMS Başakşehir 26 puana yükselirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı.
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