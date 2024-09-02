RAMS Başakşehir - Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny
Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Erdal Rakip, Kaluzinski, Djenepo, Safuri, Larsson, Samudio
Goller: Dk. 2 ve Dk. 41 Larsson (Antalyaspor), Dk. 43 Figueiredo (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 23 Erdal Rakip (Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamlandı.
2. dakikada Antalya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Samudio'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski, ceza sahasına hareketlenen Larsson'a pasını gönderdi. Larsson'un altıpas önünde sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
25. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta rakibini çalımlayan Opoku'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Figueiredo uygun pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Kenan Piric iki hamlede çıkardı, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Larsson, çalımlarla ceza sahasına girdi. Larsson'un ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan ağlarla buluştu: 0-2.
43. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Pelkas topu kafa ile altıpas içine indirdi, Figueiredo'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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