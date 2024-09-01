RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Larsson'ın attığı 2 golle öne geçen Antalyaspor'a Figueiredo'nun golüyle karşılık veren Başakşehir, galibiyete ulaştı.

01.09.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kaluzinski'nin pasında topla buluşan Larsson, altıpas çizgisinin sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sol taraftan Opoku'nun ortasında altıpas çizgisi üzerinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson vuruşunda top Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu. 0-2

43. dakikada sağ kanattan Kemen'in yaptığı ortada arka direkte Pelkas'ın kafayla indirdiği topu altıpas içerisinde Figueiredo ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Piatek, Berkay Özcan, Crespo, Djalo, Metin Emre Karaal, Burak Sefa Kavraz, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Kelven, Gerxhaliu, Burak İngenç, Erdal Rakip, Kaluzinski, Djenepo, Safuri, Larsson, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Gaich, Emre Uzun, van de Streek, Mert Yılmaz, Efecan Gülerce, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Larsson (dk. 2 ve 41) (Antalyaspor), Figueiredo (dk. 43)

Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:42:56. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement