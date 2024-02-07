RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor\'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Murat Temel
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Serdar Gürler (Dk. 76 Deniz Türüç), Opoku, Ba, Lima, Kemen (Dk. 77 Onur Ergün), Mahmut Tekdemir (Dk. 77 Berkay Özcan), Aleksic (Dk. 87 Figueiredo), Emirhan İlkhan, Abeid (Dk. 77 Duarte (Dk. 100 Piatek)), Keny
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Dk. 112 Kilama), Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 85 Ghoulam), Massanga Matondo, Hodzic (Dk. 74 Dele-Bashiru), Vindel, Boudjema (Dk. 46 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 46 Strandberg), Dadashov (Dk. 90+1 Doğukan Sinik)
Goller: Dk. 23 Keny (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Matondo (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Görkem Sağlam, Dk. 116 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 71 Opoku, Dk. 120+3 Lima (RAMS Başakşehir)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda RAMS Başakşehir, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Atakaş Hatayspor'u penaltılarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahasına girip son çizgiye indi. Bu futbolcunun pasında Abeid çaprazdan sert vurdu ancak savunma araya girerek gole engel oldu.
23. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Abeid'in arka direğe ortasında Emirhan İlkhan kafayla kale önüne indirdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Keny, net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
28. dakikada RAMB Başakşehir tehlikeli geldi. Matondo'nun pasında rakibe çarpan top Maksimovic'i kontrpiyede bırakırken araya giren Emirhan İlkhan topu kapıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.
58. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kendi sahasından aldığı topla hücuma çıkan Massanga Matondo, önce Vindel'le ardından Maksimovic'le paslaşıp ceza sahası dışında yeniden meşin yuvarlakla buluştu. Matondo'nun uzaktan sert şutunda top köşeden filelerle buluştu: 1-1.
102. dakikada Onur Ergün'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün kale sahasına ortasında Figueiredo kale sahası içinden kafayı vurdu ancak kaleci Bekaj uzanarak topu kornere gönderdi.
108. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Piatek ceza yayı üzerinde yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
115. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Uzun kullanılan taç atışında kaleci Deniz Dilmen'in sektirdiği topu Vindel kale sahası içine ortaladı. Strandberg'in yakın mesafeden vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alına geri döndü.
120+1. dakikada Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Sağdan kazanılan korner atışında arka direkte yükselen Massanga Matondo kafayı vurdu ancak hakem Bahattin Şimşek, topun Ba'nın eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, penaltıyı iptal etti.
Müsabakanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Atakaş Hatayspor'da Massanga Matondo ve Doğukan Sinik golü bulan isimler olurken Vindel, Görkem Sağlam ve Strandberg'in atışlarında kaleci Deniz Dilmen gole izin vermedi.
RAMS Başakşehir'de Figueiredo, Berkay Özcan ve Opoku penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu. Piatek'in vuruşunda top direkten dönerken Deniz Türüç'ün penaltısını ise kaleci Bekaj kurtardı.
Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran RAMS Başakşehir, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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