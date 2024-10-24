RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olacağı ikinci hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Celje
Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)
Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Celje ile Maç Yapacak - Son Dakika
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