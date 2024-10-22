RAMS Başakşehir - Celje Maçı Hakemleri Belli Oldu

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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Slovenya ekibi Celje ile 24 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Celje Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Mykola Balakin görev yapacak.