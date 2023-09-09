RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı - Son Dakika

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

Son Güncelleme: 09.09.2023 13:24

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini duyurdu. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran kulüp, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in yeni tekni diretörü Çağdaş Atan oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Çağdaş Atan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı - Son Dakika
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