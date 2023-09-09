RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

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Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in yeni tekni diretörü Çağdaş Atan oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."