Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen RAMS Başakşehir, sürpriz bir transfere imza attı.
RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?