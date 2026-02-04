RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük\'ü farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone'den geldi.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı. Kupada bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.
