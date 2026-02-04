RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti - Son Dakika
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
04.02.2026 18:12
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek 6 puana yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone'den geldi.

4 GOLLE 6 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı. Kupada bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.

