RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi Transfer Etti

RAMS Başakşehir, İrlandalı kanat oyuncusu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ebosele ile 3,5 senelik anlaşma sağlandığı bildirildi.
İtalya ekibi Udinese'den sezon başında İngiltere Championship takımı Watford'a bonservisi kiralanan Festy Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetti.
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