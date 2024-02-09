RAMS Başakşehir, Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

RAMS Başakşehir, Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, FK Sarajevo forması giyen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Hamza'ya hoş geldin denilerek başarılar dileyildi.

09.02.2024 22:29
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RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak FK Sarajevo forması giyen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak FK Sarajevo forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Hamza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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