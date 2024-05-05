RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-1 yendi - Son Dakika
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Spor

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-1 yendi

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa\'yı 4-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Pelkas, Davidson ve Kemen'in attığı gollerle galibiyete ulaşan Başakşehir, üstünlüğünü korudu.

05.05.2024 18:09
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 51 Hamza Güreler), Dubois (Dk. 81 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 81 Keny), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Kemen)

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 89 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 46 Sadiku), Ngoy (Dk. 74 Zai), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), da Costa

Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 ve 69 Davidson, Dk. 86 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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