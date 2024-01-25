Rams Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, yarın 14.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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