RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı ağırladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk eden RAMS Başakşehir sezonun ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü.
RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo yedekler arasında yer aldı.
Çağdaş Atan, orta sahada görev yapan Djalo'yu yedekler arasında tuttu.
Maça ilgi az
Turuncu-lacivertli ekibin sezonu açtığı karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 2 bin kişi yer aldı.
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