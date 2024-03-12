RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo'yu gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, gelecek sezon kadro planlamasına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Portekiz 2. Lig'inde mücadelede eden Paços de Ferreira'da forma giyen 20 yaşındaki Gine asıllı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'yu 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili RAMS Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Matchoi Djalo, bu sezon Portekiz 2. Lig'inde çıktığı 23 maçta, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, Ali Murat Şen'e ait 'King Berkay' isimli at birinci oldu. Yarışı, Özgecan Aslan'ın ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da izledi. Tören sonrasında anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi. Baba Mehmet Aslan, yarışı kazanan at ve sahibini tebrik etti ve kadına şiddetin son bulmasını umut ettiğini belirtti.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçına odaklandıklarını ve taraftardan destek istediklerini belirtti. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini söyledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayan Koita, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklerini sürdürmelerini istedi.
Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlardan destek istedi. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini belirtti. Ayrıca, kırmızı-beyazlı taraftarlardan maçlarda desteklerini sürdürmelerini istedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve pres çalışmaları yaparak maça hazırlandı. Sivasspor'un golcü oyuncusu Fode Koita, idmanda yaptığı açıklamada, takımın ligde daha iyi yerlere gelmek istediğini ve taraftarların desteğini beklediğini söyledi.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Real Madrid'e 4-0 yenildikten sonra teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Benitez'e gösterdiği ilgi ve profesyonellik için teşekkür ederek, kariyeri için başarılar diledi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti. Polat, Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileriyle sohbet ederek başarılarını tebrik etti. Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.
Türk milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. İtalya'da düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası'nda çeyrek finalde Koreli rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve Paris Olimpiyatları kotasını aldı. Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Ukrayna, 10 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 19 madalya ile en başarılı ülke oldu. Oyunlarda 36 ülke katılırken, 19 farklı ülke madalya kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?