RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
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