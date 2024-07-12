RAMS Başakşehir Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren RAMS Başakşehir, günü çift antrenmanla tamamladı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yoğun tempoyla çalışan futbolcular, sabah antrenmanında topla ısınma, hücum pres ve turnuva oyunu gerçekleştirdi.
Takım, akşam antrenmanında ise kuvvet çalıştı.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
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