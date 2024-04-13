RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak

RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.30'da Pendik Stadı'nda başlayacak. RAMS Başakşehir, son maçında Beşiktaş ile berabere kaldı ve 43 puana sahip. Pendikspor ise son 2 maçında 4 puan topladı ve 19. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı RAMS Başakşehir 4-1 kazandı. RAMS Başakşehir'de Krzysztof Piatek cezalı, Deniz Türüç ise cezasının sona ermesiyle forma giyebilecek. Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

13.04.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligdeki son maçında Beşiktaş ile berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 31 mücadelede 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 43 puana sahip.

Son 2 maçında 4 puan toplayan Pendikspor ise 30 puanla aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük'ün ardından 19. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı RAMS Başakşehir, 4-1 kazanmıştı.

Piatek cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Krzysztof Piatek,????? bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezası sona eren Deniz Türüç ise takımındaki yerini alabilecek.

İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 4 futbolcu, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Başakşehir, Pendik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement