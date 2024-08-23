RAMS Başakşehir, St Patrick's Athletic ile berabere kaldı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, St Patrick's Athletic ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.

23.08.2024 00:02
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UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Pelkas'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada topla buluşan Leavy ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü.

83. dakikada Pelkas'ın kafayla indirdiği pozisyonda topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Mohammad Al-Emara, T. Valjakka, J. Mantere

St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer (Leavy dk. 46), Lennon, Forrester (Bolger dk. 90+2), Elbouzedi, Mulraney (Kavanagh dk. 90+8), Melia (Keena dk. 90+2)

Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan

Teknik Direktör: Stephen Kenny

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 84), Onur Ergün, Berkay Özcan (Berat Özdemir dk. 90+2), Deniz Türüç, Pelkas (Serdar Gürler dk. 84), Davidson (Figueiredo dk. 64), Piatek (Keny dk. 90+2)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Kemen, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Grivosti (St Patrick's), Hamza Güreler (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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