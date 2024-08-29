RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi - Son Dakika
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RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi\'nde lig aşamasına yükseldi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi. Kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak.

29.08.2024 06:24
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RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off turunda, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i kendi sahasında 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi.

Çarşamba akşamı oynanan rövanş maçında RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Başakşehir golü 64. dakikada buldu. Ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi geçen Ömer Ali kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Başakşehir, elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri atan Ömer Ali Şahiner ve Kemen, Avrupa kupalarında 2. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Kura çekimi 30 Ağustos'ta

Konferans Ligi'nde yeni formata uygun olarak kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Başakşehir, lig aşamasında 3'ü evinde 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 takımla karşı karşıya gelecek.

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maç sonrası basın toplantısında, "Ülke futboluna, ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Lig, Avrupa ve kupaya eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek. Yapacağımız iki transfer de aramıza katıldığında yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

UEFA'nın yeni formatı

UEFA'nın yeni kararıyla, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeni formatta oynanıyor.

Üç turnuvada da 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.

Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak. Konferans Ligi lig aşamasında ise kulüpler altışar maç oynayacak. Bunların üçü iç saha, üçü de deplasman maçları olacak.

UEFA yeni formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.

Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.

Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.

Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyacak.

Kaynak: BBC

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