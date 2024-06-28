RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edip pas organizasyonlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan, turuncu-lacivertli ekibin kamp programı da belli oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 8-18 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak RAMS Başakşehir, bu periyotta Sırbistan Ligi ekiplerinden Zeleznicar ve Vojvodina'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Ajman Club ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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