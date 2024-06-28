RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde bugün yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenman dinamik ısınma, pas çalışmaları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı. Kulüp, yarın çift antrenman yapacak ve 8-18 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da kamp yapacak. Kamp süresince Zeleznicar, Vojvodina ve Ajman Club ile hazırlık maçları oynanacak.

28.06.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edip pas organizasyonlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, turuncu-lacivertli ekibin kamp programı da belli oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 8-18 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak RAMS Başakşehir, bu periyotta Sırbistan Ligi ekiplerinden Zeleznicar ve Vojvodina'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Ajman Club ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Sırbistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement