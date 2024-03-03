RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor\'u mağlup ederek 6. sıraya yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve ligde 6. sıraya yükseldi.
Bu sezon ligdeki 11. galibiyetini alan ve puanını 39'a yükselten turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip Çaykur Rizespor'un averajla önünde 6. sıraya çıktı.
Ligdeki 13. yenilgisini alan Samsunspor ise 33 puanda kaldı.
İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golü 48. dakikada Danijel Aleksic attı. Samsunspor 34. dakikada Mouandilmadjia'nın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Başakşehir gelecek hafta evinde Bitexen Antalyaspor ile karşılaşırken, Yılport Samsunspor da sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Aleksic bu sezon ligdeki ilk golünü attı
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini Samsunspor karşısında yaşadı.
Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Aleksic, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Kemen sakatlandı
RAMS Başakşehir'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Çağdaş Atan, Kemen'in yerine Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.
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