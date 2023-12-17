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RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Develi Belediyespor'u 25-20, 25-13, 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 89 dakika sürdü.

RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor\'u 3-0 yendi
17.12.2023 - 18:25,
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Salon: Şırnak

Hakemler: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Develi Belediyespor : Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enes Ali Ay, Sergey Nikitin, Mustafa Susam, Egecan Avcıl, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik, Metin Durmuş)

Setler: 25-20, 25-13, 26-24

Süre: 89 dakika (31,26, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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voleybol, Sigorta, Şırnak, Son Dakika

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SON DAKİKA: RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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