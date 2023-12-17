RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor\'u 3-0 yendi

Salon: Şırnak
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)
Develi Belediyespor : Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enes Ali Ay, Sergey Nikitin, Mustafa Susam, Egecan Avcıl, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik, Metin Durmuş)
Setler: 25-20, 25-13, 26-24
Süre: 89 dakika (31,26, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
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