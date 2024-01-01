RAMS Global Cizre Belediyespor, Halil İbrahim Kurt\'u transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Fenerbahçe Parolapara takımının kadrosunda yer alan orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe Parolapara takımında yer alan 25 yaşındaki Halil İbrahim Kurt ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.??????????????