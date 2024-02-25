RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yendi

RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u deplasmanda yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 17-25, 25-20, 19-25, 18-25 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 113 dakika sürdü.

25.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Berkun Eber Üstündağ, Görkem Sertel, Turgut Lelik, Mert Nevzat Güneş)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur, Hakan Polat ( Semih Çelik, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan, Berkay Yavuz)

Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 18-25

Süre: 113 dakika (24, 34, 30, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yendi - Son Dakika

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