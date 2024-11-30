Rams Global Cizre Belediyespor TÜRŞAD Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Rams Global Cizre Belediyespor TÜRŞAD Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Rams Global Cizre Belediyespor TÜRŞAD Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda TÜRŞAD ile yapacağı maç için son antrenmanını Cizre 100. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirdi. Baş antrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, takımın zorlu bir maç öncesinde hazırlandığını ve şanssız mağlubiyetleri telafi etmek istediklerini açıkladı.

30.11.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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Rams Global Cizre Belediyespor Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bitlis ekibi TÜRŞAD maçının hazırlıklarını tamamladı.

Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 11'inci haftasında yarın deplasmanda Bitlis ekibi TÜRŞAD ile yapacağı maçın son antrenmanını Cizre 100. Yıl Spor Salonunda baş antrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenör, Cıvıldak, deplasmanda yarın karşı karşıya gelecekleri TÜRŞAD maçı hazırlıklarını son antrenmanını gerçekleştirdiklerini antrenmanın ardından Bitlis'e karayoluyla gideceklerini söyledi.

Yarın zor bir maç olacağını bildiklerini bunun için hazırlandıklarını ifade eden Cıvıldak, "Son haftalarda şansız mağlubiyetler alıyoruz. Yarın bu şansızlığımızı kırarak maçı kazanarak telafi etmek istiyoruz. Bitlis'e maçı kazanmak için gidiyoruz inşallah kazanarak döneriz" dedi.

Maç hazırlıklarını tamamlayan takım, karayoluyla Bitlis'e hareket etti. Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'da Adilcevaz Spor Salonunda TÜRŞAD ile karşılaşacak. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rams Global Cizre Belediyespor TÜRŞAD Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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