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RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi - Son Dakika
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RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği maçta eşine nadir rastlanır bir an yaşandı. Konuk takım İstanbulspor'un attığı 2. gol bir önceki pozisyonda elle oynama gerekçesiyle iptal edilip Galatasaray'a penaltı verildi. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu durumu 1-1 yaptı.

RAMS Park\'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor\'un golünü iptal edip Galatasaray\'a penaltı verdi
25.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:53
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye oldukça etkili başlayan konuk takım İstanbulspor'da 28. dakikada David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

İSTANBULSPOR 2-0 YAPTI

33'de Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0 oldu.

GOL İPTAL OLDU GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramadı ve durum 1-1 oldu.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (7)
  • Ahmet Demir: ne saçma eğer penaltı yada başka bir şey varsa oyunun durması daha mantıklı.Oyun devam ediyor rakip gol atıyor sayılmıyor ve üstelik penaltı veriliyor Yanıtla 12 88
  • Murat Gunduz: Fenevle salatasaraya surekli penaltı vermelerinden bıktık. Adam gibi sampiyon olacaksanız olun. Yanıtla 36 44
  • Faruk AK: rezillik başka bir şey değil bu cinconun arkasına kim geçmişse çok kuvvetli fenerin hiç şansı yok Yanıtla 18 52
  • Bay X: Hakemler GS nin 12.adamı,aynı hakem Fenerbahçe den 2 puan aldı,GS ada en az 2 puan verdi,utanmazlar Yanıtla 9 24
  • Huseyin Gazanfer: Böyle hakemlerin...Aslan gibi.... Yanıtla 3 15
  • Abuzer Yavuz: Kural gereği pozisyonun bitmesi gerekiyor 5 10
  • Orhan Bolat: Emir büyük yerden gelince fırıl fırıl taaa başa dönüyorlar. Aynı işi cincona yapsalar ne yaparlar Yanıtla 0 0

Trendyol Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi - Son Dakika
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