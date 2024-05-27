Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı - Son Dakika
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Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı da aynı anda kaldırdı.

27.05.2024 22:36  Güncelleme: 23:05
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı da aynı anda kaldırdı. Bu anlara yaklaşık 50 bin taraftar eşlik etti.

KONVOYLA RAMS PARK'A GELDİLER

Galatasaray takımı, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden RAMS Park'a hareket etti. Sarı-kırmızılı taraftarların da araçlarıyla konvoy yaparak peşine takıldığı otobüs, tezahüratlarla stadyuma ulaştı.

Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

STADYUMDAKİ KUTLAMALAR KONSERLERLE BAŞLADI

On binlerce sarı-kırmızılı taraftarın doldurduğu RAMS Park'ta kutlamalar konserlerle başladı. Sanatçılar Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis, şarkılarıyla Galatasaray taraftarını coşturdu.

Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

KADIN FUTBOL TAKIMI DA KUPASINI ALDI

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi de bu gecede taraftarların önünde kupasını kaldırdı. Kadın futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte stadyumda tur attı.

Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

DRONELARLA ICARDI SEVİNCİ

RAMS Park'taki kutlamalarda yapılan ışık ve drone gösterileri izleyenlere görsel şölen sundu. Gökyüzüne yükselen dronelarla sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ikonik gol sevinci resmedildi.

Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

KUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. lig zaferine ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törenle kupasını kaldırdı. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi.

Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
Rams Park\'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Samet Can Belen: seeen gözümün nuru adanmış hayallerin umudu şanlı Galatasaray 40 24 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: İcardi tüm Fenerlilere sesleniyor fenev ağlama diye buradakilerde dahil ))) 36 18 Yanıtla
    mehmet özcan: PAZAR GÜNÜ 55 BİN KİŞİNİN ELİNE VERDİ AĞLATTI FENERBAHÇE 25 30
  • Nuri Varol: stresim .sekerim tansiyonum yok çünkü GALATASARAY liyim??????? 22 12 Yanıtla
  • ferhat eser: birazda zorlasaydı benimkinide kaldıracaktı sarışınlar :)) 18 12 Yanıtla
    Ertan Çelik: On yıldır kaldıramamışsın. Artık o kuş ötmez. Sen başka zevklere bak. 14 4
  • mehmet özcan: AS GALATASARAY 6 7 Yanıtla
  • Emre Acar: Fenerbahçeli gençler neredesiniz hakemler fedarasyon bişeyler söyleyin neşelenelim :) 5 6 Yanıtla
    mehmet özcan: YALANMI OE 1 0

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