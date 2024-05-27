Rams Park\'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı da aynı anda kaldırdı. Bu anlara yaklaşık 50 bin taraftar eşlik etti.

KONVOYLA RAMS PARK'A GELDİLER

Galatasaray takımı, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden RAMS Park'a hareket etti. Sarı-kırmızılı taraftarların da araçlarıyla konvoy yaparak peşine takıldığı otobüs, tezahüratlarla stadyuma ulaştı.

STADYUMDAKİ KUTLAMALAR KONSERLERLE BAŞLADI

On binlerce sarı-kırmızılı taraftarın doldurduğu RAMS Park'ta kutlamalar konserlerle başladı. Sanatçılar Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis, şarkılarıyla Galatasaray taraftarını coşturdu.

KADIN FUTBOL TAKIMI DA KUPASINI ALDI

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi de bu gecede taraftarların önünde kupasını kaldırdı. Kadın futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte stadyumda tur attı.

DRONELARLA ICARDI SEVİNCİ

RAMS Park'taki kutlamalarda yapılan ışık ve drone gösterileri izleyenlere görsel şölen sundu. Gökyüzüne yükselen dronelarla sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ikonik gol sevinci resmedildi.

KUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. lig zaferine ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törenle kupasını kaldırdı. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi.