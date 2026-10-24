RAMS Park'taki derbi öncesi Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarını sırtlıyor - Son Dakika
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RAMS Park'taki derbi öncesi Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarını sırtlıyor

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RAMS Park\'taki derbi öncesi Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarını sırtlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Geride kalan 8 haftada Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarının en golcüsü olurken Fenerbahçe 22 golle ligin en golcü takımı oldu, Galatasaray 17 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 6, Fenerbahçe'de de Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi attığı 7 golle takımlarında ön plana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-lacivertliler, attığı 22 golle ligin şu anda en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım da ligde çıktığı 8 müsabakanın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.

Osimhen takımını sırtlıyor

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gollerini 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen'in ardından Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Vedat Muriqi'den 7 gol

Fenerbahçe'de ise Süper Lig'de 9 farklı futbolcu gol attı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaydettiği 7 golle takımda en golcü isim olurken, Mason Greenwood 4, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci 2'şer, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar da 1'er defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında takımdan ayrılan Anderson Talisca da sarı-lacivertliler adına 1 gol atmıştı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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