Rana Gözübüyük'ten Çifte Bronz Madalya - Son Dakika
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Rana Gözübüyük'ten Çifte Bronz Madalya

Rana Gözübüyük\'ten Çifte Bronz Madalya

Rana Gözübüyük, U16 ve U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı.

19.02.2025 14:03
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U16 ve U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olarak Çifte bronz madalya kazanan Rana Gözübüyük ile milli sporcu Muhammet Serhat Demir, hava limanında çiçeklerle karşılandı.

Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan U16 ve U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olarak Çifte bronz madalya kazanan Rana Gözübüyük ile şampiyonada ülkemizi temsil eden Muhammet Serhat Demir Erzurum havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenine Erzurum GSİM TOHM Müdürü Muzaafer Kaya ile Atıcılık İl Temsilcisi Burak Çağlar, Atıcılık antrenörü Zeynep Çağlar ve sporcuların yakınları ile sporcular katıldı.

Türkiye'nin İlk Madalyası

Erzurum TOHM sporcusu Rana Gözübüyük, elde ettiği başarı ile Türkiye adına Avrupa şampiyonasında ilk madalya kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. U16 ve U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi öğrencisi Rana Gözübüyük bireysel olarak aldığı bronz madalya ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile federasyon yönetimini de gururlandırdı.

Çağlar: Özveri ve Disiplinli Çalışmanın Eseri

Erzurum GSİM Atıcılık antrenörü ve Türkiye Atacılık Federasyonu İl Temsilcisi Burak Çağlar, havalimanında çiçeklerle karşıladıkları Avrupa üçüncüsü Rana Gözübüyük'e övgüler yağdırırken, Muhammet Demir'in de madalya şansını kıl payı kaçırdığını söyledi. bana Gözübüyük'ün ferdi olarak elde ettiği bronz madalyanın Türkiye adına bir ilk olduğunu ifade ederek, "Rana'nın kazandığı madalya atıcılıkta tarihi bir madalya oldu. Disiplinli ve özverili çalışmanın eseri. İnşallah bundan böyle daha büyük derecelere imza atacak" dedi. Milli sporcu Rana Gözübüyük de, kendilerini havalimanına karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, hedefinin bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rana Gözübüyük'ten Çifte Bronz Madalya - Son Dakika

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