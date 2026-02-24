Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar - Son Dakika
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

24.02.2026 21:52
Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Son 10 maçta sadece 2 puan alabilen Sakaryaspor, bu süreçte 3 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Alınan bu kötü sonuçlar taraftarları da kızdırdı. Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar, kulüp tesislerine gideceklerini açıkladı ve 'Armanın hesabını sormaya gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

SON 10 MAÇTA SADECE 2 PUAN

Sakaryaspor, ligde oynadığı son 10 maçta 2 puan alabildi. Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, ardından Arca Çorum FK, Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ve Sivasspor maçlarında mağlubiyet yaşadı. Bandırmaspor ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Sakarya temsilcisi, söz konusu 10 maçta 3 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

TARAFTARLAR TESİSLERE GİDİYOR

Öte yandan alınan kötü sonuçlar taraftarları da bir hayli kızdırdı. Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar, kulüp tesislerine gideceklerini açıkladı. Grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Armanın hesabını sormaya gidiyoruz. Alınan sonuçların, sahada yok sayılan armanın, hiçe sayılan bizlerin hesabını sormak için 25 Şubat Çarşamba günü, saat 20.00'de Rüstemler Tesisleri'ne gidiyoruz! Herkesi net ve kararlı duruşa davet ediyoruz.' ifadelerini kullanıldı.

