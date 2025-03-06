Rangers Taraftarı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rangers Taraftarı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İskoçya'nın Rangers kulübü, İstanbul'da bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

06.03.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacakları maçı izlemek için İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Rangers taraftarları da bu müsabakayı takip etmek için İskoçya'dan, İstanbul'a geldi. İskoçya ekibi ise gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir taraftarının hayatını kaybettiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan birinin İstanbul'da gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgünüz. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklından geçen ilk şey aileleri ve arkadaşlarıdır. Bu trajik olay nedeniyle hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Fenerbahçe de hayatını kaybeden İskoç taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Fenerbahçe, Politika, Güvenlik, istanbul, Rangers, trafik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rangers Taraftarı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:54:18. #7.12#
SON DAKİKA: Rangers Taraftarı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.