Stat: Allianz
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Trezeguet, Draguş
Sarı kartlar: Dk. 14 Sangare (Rapid Wien), Dk. 16 Eren Elmalı, Dk. 43 Mendy (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.
16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı berabere bitti - Son Dakika
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