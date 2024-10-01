Rapid Wien Son Hazırlığı Yaptı

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Avusturya temsilcisi Rapid Wien, son çalışmasını yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Robert Klaus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
RAMS Başakşehir ile Rapid Wien arasındaki müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.
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