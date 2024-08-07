Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss: Trabzonspor'u analiz ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss: Trabzonspor'u analiz ettik

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, maç öncesi analizlerini yaptıklarını ve karışık bir oyun planı hazırladıklarını söyledi. Klauss, Trabzonspor'un başarılı bir kulüp olduğunu ve Türkiye'nin Avusturya'yı elemesinin talihsiz bir durum olduğunu belirtti.

07.08.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, karşılaşmayla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

Klauss, maçın oynanacağı Papara Park'ta oyuncusu Moritz Oswald ile düzenlediği basın toplantısında, gezme fırsatını bulduğu saha ve stadın gayet güzel olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımı analiz etmeye çalıştıklarını aktaran Klauss, "Öncelikle, Trabzonspor gibi tarihsel anlamda başarıları olan bir kulübün karşısına çıkacağımız için gerekli analizleri yaptık. Bunları tabii ki kendi aramızda konuştuk. Kesinlikle rakibin oynadığı format üzerinden analizimiz oldu. Bunu da çalıştık, videolar üzerinden oyunculara gösterdik. Tabii ki her şey sahada belli olacak, biz de ona göre karışık bir oyun planı hazırladık." diye konuştu.

Klauss, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı elemesi ve Türk futbolu hakkındaki soruya ise "Maalesef o gün oradaydım. Türkiye karşılaşması bizim için talihsizdi. Zaten kendi oyuncularım da oynadığı için üzüldük. Türkiye kesinlikle başarılı bir turnuva geçirdi." ifadelerini kullandı.

Klauss, Wisla Krakow maçında kırmızı kart gören Bendeguz Bolla dışında sakat ve eksik futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

Konuk ekibin oyuncusu Moritz Oswald ise Trabzonspor'u iyi şekilde analiz ettiklerini ve yarınki maçta tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirterek, "Biz tabii ki maçta pozitif bir skor bekliyoruz. Burada alacağımız bir beraberlik bile iyi. Çünkü Avusturya'da kendi seyircimiz önünde işi bitirmeyi planlıyoruz. Trabzonspor'u çok takip etme fırsatımız olmadı fakat son senelerde bir şampiyonluk kazandıklarını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Rapid Wien, Avusturya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss: Trabzonspor'u analiz ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss: Trabzonspor'u analiz ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement