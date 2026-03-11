Rayo Vallecano: Favori Değiliz

SAMSUN (İHA) – Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, turun favorisi olmadıklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak Rayo Vallecano'da Teknik Direktör Inigo Perez Soto, maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu'nda UEFA tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getiren Soto, "Samsunspor çok potansiyelli bir ekip. Buraya kadar geldiler. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Konferans Ligi'nde bir önceki maçlarımıza bakmamız gerekiyor. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularda büyük bir heyecan var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Ne olduğunu biliyoruz. Yarın bu tura başlayacağız. Futbolcular olarak ve bizler için de gayet önemli. Bu etaba gelmek için bayağı çabaladık. Evden uzakta bu deplasmanda elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu bilmiyoruz. Bugün bunu söylemeyeceğim. Yarın ilk ayağı burada oynanacak. İkinci maç Vallecano'da olacak. Bence yarınki atmosfere oyuncularımız hazır. Bu tip sahalara alışığız. Grup aşamasında bu zorlukları gördük. Fakat elemelerde yarın cehennem gibi olacak ama heyecanlıyız ve bunun için hazırlıklıyız. Sakatlarımız var, bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklar. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşıladım" dedi. - SAMSUN