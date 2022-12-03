Düğmeye basıldı! Sakatlanan Joao Pedro'nun yerine kimler geliyor kimler

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Transfer çalışmalarını stoper takviyesi üzerine kuran Fenerbahçe'de işler hiç de normal gitmiyor. Joao Pedro'nun Vallecano maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası hücum oyuncusu transferini de gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli ekip harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Henüz durumu netleşmeyen yıldız futbolcunun, yoğun ödem nedeniyle en iyi ihtimalle 3 ay sahalardan uzak kalacağı vesezonu kapatacağı öğrenilen bilgiler arsında. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini askıya alıp yerine yeni bir yıldız futbolcu transferi yapmaya hazırlanıyor.

İLK ADAY BARÇA'DAN

Barcelona'nın gözden çıkardığı Memphis Depay adayların başında geliyor. İspanyollar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncu için 5 milyon Euro talep ediyor. Sarı-Lacivertliler, Barça'nın önerdiği 28 yaşındaki yıldız konusunda pazarlık yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, golcü oyuncuyla pazarlıklara başlamak için, kupa macerasının bitmesini bekliyor.

DİĞER ADAYLAR DA GÖZ DOLDURUYOR

Her ihtimale karşı Kanarya'da B ve C planları da hazırlandı, alternatif isimler listeye eklendi. O isimlerden ikisi belli oldu. Fenerbahçe'nin adayları arasında Rangers forması giyen Alfredo Morelos ve Slavia Prag'ın yıldızı Peter Olayinka'nın da olduğu öğrenildi.