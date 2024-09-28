Razgatlıoğlu Aragon'da İkinci Oldu - Son Dakika
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Razgatlıoğlu Aragon'da İkinci Oldu

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK'nın Aragon ayağında ikinci sırada yer aldı ve liderliğini sürdürdü.

28.09.2024 16:16
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İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağının ilk yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci oldu.

Razgatlıoğlu, Superbike'ın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından yarış için ilk kez piste çıktı.

ROKiT BMW Motorrad takımında yer alan Razgatlıoğlu, Aragon pistindeki yarışa 5. sıradan başladı.

İngiliz pilot Sam Lowes'un geçirdiği kaza ve şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın teknik arızadan dolayı yarış dışı kalması nedeniyle toplamda 18 turdan oluşan yarışın ilk turu iki kez tekrar başlatıldı.

Razgatlıoğlu, ilk iki tur sonunda İtalyan Andrea Iannone'nin ardından 2'nciliğe yükseldi. Sekizinci turda Danilo Petrucci, dokuzuncu turda Garrett Gerloff'un ataklarıyla 4'üncülüğe düşen Razgatlıoğlu, onuncu turda 3'üncü sıraya geldi.

Gerloff'u geçerek yarışın bitimine 5 tur kala 2'nciliğe çıkan milli motosikletçi, avantajını koruyarak Andrea Iannone'nin ardından yarışı 2. sırada bitirdi.

Kariyerinde Aragon pistinde Superbike yarışlarında ilk sırayı elde edemeyen Razgatlıoğlu, aldığı 2'ncilikle puanını 385'e çıkardı.

Milli motosikletçi lider olduğu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını da 33 yaptı.

Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Ducati ile yarışan İtalyan pilot Bulega, 3'üncü başladığı yarışın ilk turu tamamlanmadan motor arızası yaşayarak yarış dışı kaldı.

Razgatlıoğlu, geçirdiği kazanın ardından çıkacağı ilk yarış öncesi AA muhabirine dün verdiği röportajda, "Geri döndük ama bunu güçlü bir geri dönmeyle bağlamamız gerekiyor. Ben öyle normal geri dönmeleri sevmiyorum. Doktor 'Riskli.' dedi, diye yarışı 10. bitirecek halim yok. Ben o piste çıkınca her zaman birincilik için mücadele ederim. Pes etmeden elimden geleni yapacağım." demişti.

Superbike'da yarın Tissot Superpole ile ana yarışta piste çıkacak Razgatlıoğlu, şampiyonanın bitimine iki ayak kala İspanya'dan liderliğini devam ettirerek ayrılmaya çalışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Razgatlıoğlu Aragon'da İkinci Oldu - Son Dakika

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