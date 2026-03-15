Real Madrid 4-1 Elche: Arda Güler\'den Muazzam Gol

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Arda Güler, kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle geceye damga vurdu.

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Antonio Rüdiger ve 44. dakikada Federico Valverde'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Real Madrid, 66. dakikada Dean Huijsen ile farkı 3'e çıkardı. 85. dakikada Manuel Angel'ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e gelirken, 89. dakikada Arda Güler, kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle skoru belirledi ve Madrid ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Elche ise 26 puanda kaldı. - İSTANBUL