Arda Güler'in Real Madrid'e resmi imzayı attığı törene annesinin gözyaşları damga vurdu - Son Dakika
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Arda Güler'in Real Madrid'e resmi imzayı attığı törene annesinin gözyaşları damga vurdu

07.07.2023 13:47

Arda Güler'in annesi Serap Güler, basın toplantısının düzenleneceği salonda Real Madrid'in oğlu için yaptığı klibi izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği imza töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç yıldızın annesi Serap Güler, oğlunun klibinin toplantı odasında izletildiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Basın toplantısında açıklamada bulunan Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur." dedi.

Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı törene damga vuran an! Annesi gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarını tutamadı

"HENÜZ 18 YAŞINDA OLMANA RAĞMEN BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIN"

Başkan Florentino Perez ise Arda Güler için, "Bu önemli günde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarı olan Real Madrid kadrosunu güçlendirmek için yeni bir oyuncuya 'Merhaba' diyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü Real Madrid'de başarılı olmak isteyen genç bir oyuncuyu aramıza katıyoruz. Bugün Arda Güler'i Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak aramızda görmekten çok mutluyuz. Hoş geldin Arda Güler. Sevgili Arda yeteneğin ve çaban seni buraya getirdi. Bu formayı seçtiğin için teşekkür ederim. Henüz 18 yaşında olmana rağmen büyük başarılara imza attın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Taha Yıldız: aferin çocuk! Cevap Yaz 81 2 Yayından Kaldır
  • mossi : ulen video bitti arkadan bi video daha cıktı 2 tane hırsızın haberinide izledim:D Cevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in Real Madrid'e resmi imzayı attığı törene annesinin gözyaşları damga vurdu - Son Dakika


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