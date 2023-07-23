Real Madrid, Arda Güler'i kadroya dahil etti! İlk maçının saati belli oldu

İspayol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi.

KADRODA ARDA DA VAR

Dünya devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, bu gece 05.00'te AC Milan ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.